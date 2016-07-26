質疑中國會否徹查 拜登：非習近平老朋友

美國總統拜登周三在瑞士日內瓦美俄峰會記者會上，直言不是中國國家主席習近平的「老朋友」(old friend)，並質疑中國是否真想追查新冠病毒源頭。他說，美國將召集其他國家建立具體機制，今後一旦再有傳染病大流行，能及早發現並應對。



霍士新聞記者杜斯(Peter Doocy)提問：「你(拜登)多次說過，你與習主席交流的時間或許比與其他國家領袖要多，你會否像老朋友對老朋友那樣致電給他，要求他開放中國，讓世衛調查組追查新冠病毒源頭？」拜登答道：「先說清楚，我們熟悉對方，但我們不是老朋友，只是純粹公務關係。」

拜登任副總統時曾與習近平數度會面，2013年12月拜登訪問北京，習近平以「老朋友」稱呼他，拜登亦以「友誼」來形容兩人關係。如今拜登表明質疑中國有否認真配合世衛專家組的疫情溯源調查。他回答杜斯稱，「中國正很努力試圖塑造其為負責任，且非常、非常願意披露事情的國家。他們正努力試圖表明正協助全球應對疫情及取得疫苗。看看吧，有些事不必向全球解釋，大家是看到結果的，中國真的有嘗試尋根究柢嗎？」拜登上月下令情報部門加緊調查新冠病毒源頭，並就病毒源自武漢實驗室外洩等理論，在90天內提交報告。



中國專家：溯源應包括美國

新冠病毒源頭爭議不斷。美國國家衛生研究所周二公布一項大型研究顯示，去年1月至3月中旬收集全美逾2.4萬人血液樣本，在9個樣本發現抗體，當中5個州7人的樣本在州政府通報首例前收集，其中伊利諾伊和麻省的樣本去年1月收集，其餘3州在2月，因產生抗體需時約兩周，研究推斷患者或早於2019年12月聖誕節前後已受感染，比美國去年1月錄得全國首宗個案要早。

有專家批評這項研究並未了解患者的旅遊史或行蹤，中國國家衛健委高級別專家組成員曾光則認為，這項研究反映新冠肺炎感染可能比美國公布的時間更早，已開始在美國出現，因此下一階段疫情溯源調查，應該包括美國。