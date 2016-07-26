質量至上 Q嘜信心保證 新主席上場開拓新市場

逛街或發現有些貨品貼有一個Q字的標誌，而這個Q嘜更分紅色、金色、藍金、綠色「成員」眾多。「Q」嘜已發展成為香港消費者信心保證。香港優質標誌局新任主席林世豪指，Q嘜認證設立了42年，成功為各類產品申請認證的品牌逾90個，可見Q嘜在商界心中的地位，並指有Q嘜的產品對拓展至大灣區，甚至東南亞亦有幫助，將Q嘜由「made in HK」擴大至「made by HK」。

擁有「Q」嘜標誌的種類，遍布產品、服務、環境管理；如去年起疫情肆虐下，人心惶惶，優質口罩可有效阻隔病毒，更變保命產品，而Q嘜去年為逾20款本地生產口罩認證質量，讓消費者可安心選購。林世豪指，申請Q嘜認證的產品，該局會提供獨有的認證系統，以口罩為例，局內成員會定期檢取或從市面購買獲認證的產品，送到實驗室作品質檢查，並每年審核有關產品的生產廠房，例如視察儲存地方是否潮濕，口罩會否發霉，是否有蛇蟲鼠蟻等衛生水平，並會檢視品牌對認證產品的回收機制，能否妥善全面回收等，經過一整套審核系統，他強調「最緊要有系統」。

Q嘜把關的不只是產品質量，更為本港工業品質聲譽把關。林世豪指，Q嘜認證可擴大香港的軟實力，舉例本港月餅、紙包飲品在內地及東南亞甚受歡迎，消費者對本港出產食品的原材料、程序等有信心。「正如我們認為日本和韓國產品優質，其實也是軟實力的體現。」他憶述有朋友介紹內地某網購平台銷售的風乾雞，他瀏覽網站後，發現有逾千款選擇，但最後一款也沒有購買，因為「冇一款有Q嘜」。



擴大至「made by HK」

他認為，在網購盛行的時代，Q嘜會更易推廣到更多地方，助本港工業開拓更多市場。他透露，工業總會已預留數百萬元，將在大灣區建立Q嘜認證辦公室，亦擴大「made in HK」至「made by HK」，意指香港企業，在內地或澳門生產也可獲得Q嘜認證，讓「Q嘜」的聲譽傳到更多地方。

工業總會於1978 年設立優質標誌局，為本地製產品推香港Q嘜優質產品計劃，至今42年，但新一代所知甚少。該局將加強對年輕一代宣傳，包括聯絡「KOL」協助等，透過更多渠道推廣，並趁本月12日至16日的第31屆美食博覽，現場推廣讓Q嘜認證產品。

Q嘜除最經典的「紅嘜」認證外，更有設立多年、為優質服務行業認證的「金嘜」(逾60個品牌)，亦有為環保貢獻的公司認證「綠嘜」(逾10個品牌)，以及前年才推出、為零售商、理髮店和餐廳度身訂造的優質服務行業認證「藍金嘜」(逾30個品牌)。