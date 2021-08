質量至上 Q嘜信心保證 新主席上場開拓新市場

逛街或發現有些貨品貼有一個Q字的標誌,而這個Q嘜更分紅色、金色、藍金、綠色「成員」眾多。「Q」嘜已發展成為香港消費者信心保證。香港優質標誌局新任主席林世豪指,Q嘜認證設立了42年,成功為各類產品申請認證的品牌逾90個,可見Q嘜在商界心中的地位,並指有Q嘜的產品對拓展至大灣區,甚至東南亞亦有幫助,將Q嘜由「made in HK」擴大至「made by HK」。

擁有「Q」嘜標誌的種類,遍布產品、服務、環境管理;如去年起疫情肆虐下,人心惶惶,優質口罩可有效阻隔病毒,更變保命產品,而Q嘜去年為逾20款本地生產口罩認證質量,讓消費者可安心選購。林世豪指,申請Q嘜認證的產品,該局會提供獨有的認證系統,以口罩為例,局內成員會定期檢取或從市面購買獲認證的產品,送到實驗室作品質檢查,並每年審核有關產品的生產廠房,例如視察儲存地方是否潮濕,口罩會否發霉,是否有蛇蟲鼠蟻等衛生水平,並會檢視品牌對認證產品的回收機制,能否妥善全面回收等,經過一整套審核系統,他強調「最緊要有系統」。

Q嘜把關的不只是產品質量,更為本港工業品質聲譽把關。林世豪指,Q嘜認證可擴大香港的軟實力,舉例本港月餅、紙包飲品在內地及東南亞甚受歡迎,消費者對本港出產食品的原材料、程序等有信心。「正如我們認為日本和韓國產品優質,其實也是軟實力的體現。」他憶述有朋友介紹內地某網購平台銷售的風乾雞,他瀏覽網站後,發現有逾千款選擇,但最後一款也沒有購買,因為「冇一款有Q嘜」。



擴大至「made by HK」

他認為,在網購盛行的時代,Q嘜會更易推廣到更多地方,助本港工業開拓更多市場。他透露,工業總會已預留數百萬元,將在大灣區建立Q嘜認證辦公室,亦擴大「made in HK」至「made by HK」,意指香港企業,在內地或澳門生產也可獲得Q嘜認證,讓「Q嘜」的聲譽傳到更多地方。

工業總會於1978 年設立優質標誌局,為本地製產品推香港Q嘜優質產品計劃,至今42年,但新一代所知甚少。該局將加強對年輕一代宣傳,包括聯絡「KOL」協助等,透過更多渠道推廣,並趁本月12日至16日的第31屆美食博覽,現場推廣讓Q嘜認證產品。

Q嘜除最經典的「紅嘜」認證外,更有設立多年、為優質服務行業認證的「金嘜」(逾60個品牌),亦有為環保貢獻的公司認證「綠嘜」(逾10個品牌),以及前年才推出、為零售商、理髮店和餐廳度身訂造的優質服務行業認證「藍金嘜」(逾30個品牌)。