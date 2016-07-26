購物解悶｜第二期消費券明派發 港人開心指數回升

今年8月東奧香港運動員屢獲殊榮，加上消費券派發，沖淡港人逾年抗疫的鬱悶，第二期消費券明日派發，未知會否如之前添「喜慶」感。而「香港開心D」平台公布今年香港開心指數，為6.44(10分滿分)，是近3年新高，但市民對政府的施政、信任政府處事的程度及政治及社會狀況等環境因素最不滿意，均低於4.5分，屬不合格水平。

第二期消費券明日(10月1日)派發，支付寶、Tap & Go、WeChat Pay HK用戶，3,000元將自動過戶，須留意兩期消費券要在今年底前用完。八達通用戶仍要到OK便利店或港鐵站內藍機等拍卡，才能領取2,000元。

八達通透露約1%已登記市民，仍未領取首輪金額，籲10月內拍卡領款，逾期作廢。而八達通卡儲值上限僅3,000元，若「慳住用」的人未用完首期2,000元，致卡增值空間不足，或要分期領取第二期的2,000元消費券金額，相關人士便要留意未領餘額。因八達通要在指定時限用畢4,000元，才獲發放餘下1千元消費券。

第二期消費券達126億元，不少商場、商舖均推出不同優惠吸客。

另外，香港開心D平台8月在網上及街頭調查1,557人，發現今年港人開心指數大致回升到反修例事件及疫情前的水平，香港開心D聯席主席陳美娟指，市民開心指數回升，或與研究於東京奧運和消費券派發期間進行有關，形容當時不斷有好消息和報道傳出。

但35歲以下的市民開心指數仍相對低，他們亦對政治及社會、政府施政及信任度的滿意度介乎2.85至3.83分(10分滿分)，較其他年齡組別平均低1分。平台分析指經濟狀況、住屋狀況及居住環境與指數最相關。

平台於問卷加入抑鬱徵狀評估表，一成六受訪者現輕度抑鬱症狀，逾三成有中度至嚴重抑鬱症狀，較去年疫情高峰期升5.4個百分點。負責調查的東華學院護理學教授林清指，抑鬱症狀包括自殺傾向，現時情況很危險，「後疫情」影響較他想像中深遠，估計很多工種消失，令不少人由生活無憂變成擔憂，料抑鬱水平會維持數年不跌。

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