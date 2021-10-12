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賽馬會a家樂齡科技計劃正式啟動　試運逾年助380家庭
2021-10-12
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長者樂齡科技香港賽馬會社聯紅十字會聖雅各福群會基督教香港信義會
賽馬會a家樂齡科技計劃正式啟動　試運逾年助380家庭
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賽馬會a家樂齡科技計劃今日舉行啟動禮，右四為利子厚。(馬會提供)

近年樂齡科技產品百花齊放，長者和照顧者能以此改善生活質素，惟價格能否負擔、設備是否合適等，是他們主要的考慮。香港賽馬會慈善信託基金早前撥捐1.67億元，支持4間合作夥伴合作推行為期4年半的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務，讓長者及照顧者以可負擔價格使用樂齡科技產品。

馬會與4社區組織合作

計劃為全港首個樂齡科技的一站式服務，合作夥伴包括香港社會服務聯會、香港紅十字會、基督教香港信義會社會服務部及聖雅各福群會。計劃自去年9月試運至今，已協助超過380個家庭。馬會副主席利子厚今日(12日)在計劃的啟動禮上致辭，表示馬會透過支持樂齡科技，從而協助長者服務的創新發展。他指出，新服務是本港樂齡科技發展的一個重要階段，為本港發展創新及可持續的樂齡科技服務模式，提供具參考價值的經驗和指標。

沙田火炭設中心服務長者

啟動禮在沙田的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心舉行，出席的還包括特首林鄭月娥、勞工及福利局長羅致光、香港社會服務聯會主席陳智思、醫管局行政總裁高拔陞、基督教香港信義會社會服務部總幹事陳麗群、香港紅十字會行政總裁兼秘書長蘇婉嫻，以及聖雅各福群會總幹事李玉芝。沙田的服務中心將為長者及照顧者，提供一站式評估、產品使用指導及器材租賃服務，以及舉辦公眾教育活動。至於座落火炭的樂齡科技清潔及保養服務中心，則為樂齡器材進行一站式清洗消毒、保養維修、包裝及倉儲服務。

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67歲的傅婆婆(中)和丈夫(右)亦有出席啟動禮，並向利子厚表示計劃給了他們很大幫忙。(馬會提供)

婆婆中風後經計劃租電動床

受惠者之一的傅婆婆早前曾中風入院，出院前經醫院轉介參加計劃，經職業治療師評估後，租用了醫療護理電動床回家，以便丈夫李伯伯協助她轉身及坐立。李伯直言，太太剛中風時真的不知道如何是好，「幸得馬會捐助計劃，我們才能接觸到這麼好的樂齡用品及指導服務，給了我們很大的幫忙」，又指服務大大減輕他體能上的負擔，以及家居照顧上的壓力。

林鄭盼長者體驗後接受樂齡科技

林鄭月娥致辭時表示， 本屆政府重視安老服務、一直希望以居家安老為本，院舍照顧只是後援，最好不用入住院舍。同時，她指政府希望可提升長者及照顧者在家安老的信心和能力，並切實回應長者及照顧者的需要，相信結合老年學及先進科技的樂齡科技，是最有效應對安老照顧服務挑戰的方法之一。

計劃由4個機構協辦，林鄭月娥指很高興見到賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務的成立，將樂齡科技真正帶入社區，並認為長者要透過參觀和親身接觸產品，覺得樂齡科技容易使用，從而會少了抗拒感，才會開始願意接受及使用，因此感謝有關機構努力合作推出這項服務。

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林鄭月娥(右)在活動啟動禮前，觀看長者義工示範使用樂齡科技產品。(政府新聞處)

賽馬會a家樂齡科技計劃正式啟動 試運逾年助380家庭

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/賽馬會a家樂齡科技計劃正式啟動-試運逾年助380家庭-288411
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