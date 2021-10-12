賽馬會a家樂齡科技計劃正式啟動 試運逾年助380家庭

近年樂齡科技產品百花齊放，長者和照顧者能以此改善生活質素，惟價格能否負擔、設備是否合適等，是他們主要的考慮。香港賽馬會慈善信託基金早前撥捐1.67億元，支持4間合作夥伴合作推行為期4年半的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務，讓長者及照顧者以可負擔價格使用樂齡科技產品。

馬會與4社區組織合作

計劃為全港首個樂齡科技的一站式服務，合作夥伴包括香港社會服務聯會、香港紅十字會、基督教香港信義會社會服務部及聖雅各福群會。計劃自去年9月試運至今，已協助超過380個家庭。馬會副主席利子厚今日(12日)在計劃的啟動禮上致辭，表示馬會透過支持樂齡科技，從而協助長者服務的創新發展。他指出，新服務是本港樂齡科技發展的一個重要階段，為本港發展創新及可持續的樂齡科技服務模式，提供具參考價值的經驗和指標。

沙田火炭設中心服務長者

啟動禮在沙田的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心舉行，出席的還包括特首林鄭月娥、勞工及福利局長羅致光、香港社會服務聯會主席陳智思、醫管局行政總裁高拔陞、基督教香港信義會社會服務部總幹事陳麗群、香港紅十字會行政總裁兼秘書長蘇婉嫻，以及聖雅各福群會總幹事李玉芝。沙田的服務中心將為長者及照顧者，提供一站式評估、產品使用指導及器材租賃服務，以及舉辦公眾教育活動。至於座落火炭的樂齡科技清潔及保養服務中心，則為樂齡器材進行一站式清洗消毒、保養維修、包裝及倉儲服務。

婆婆中風後經計劃租電動床

受惠者之一的傅婆婆早前曾中風入院，出院前經醫院轉介參加計劃，經職業治療師評估後，租用了醫療護理電動床回家，以便丈夫李伯伯協助她轉身及坐立。李伯直言，太太剛中風時真的不知道如何是好，「幸得馬會捐助計劃，我們才能接觸到這麼好的樂齡用品及指導服務，給了我們很大的幫忙」，又指服務大大減輕他體能上的負擔，以及家居照顧上的壓力。

林鄭盼長者體驗後接受樂齡科技

林鄭月娥致辭時表示， 本屆政府重視安老服務、一直希望以居家安老為本，院舍照顧只是後援，最好不用入住院舍。同時，她指政府希望可提升長者及照顧者在家安老的信心和能力，並切實回應長者及照顧者的需要，相信結合老年學及先進科技的樂齡科技，是最有效應對安老照顧服務挑戰的方法之一。

計劃由4個機構協辦，林鄭月娥指很高興見到賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務的成立，將樂齡科技真正帶入社區，並認為長者要透過參觀和親身接觸產品，覺得樂齡科技容易使用，從而會少了抗拒感，才會開始願意接受及使用，因此感謝有關機構努力合作推出這項服務。

賽馬會a家樂齡科技計劃正式啟動 試運逾年助380家庭