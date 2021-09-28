車Cam直擊｜赤膊單車男不滿被響按 扑爆的士玻璃逃逸

香港地少人多，在公路上因爭路而發生糾紛時有所聞，但搞到要拿起單車，以至扑爆司機的車頭玻璃實屬罕見。

今早約7時許，根據的車Cam影片，一輛的士沿大角咀道行駛，至九龍殯儀館對開位置時，有一部單車在馬路中間行駛，的士司機於是響咹示意擋路，懷疑引起赤膊男不滿，赤膊男隨即停車，並一度舉起單車，作勢將單車擲向的士，又情緒激動地朝司機咆哮。

的士司機疑遭玻璃碎片割傷送院

期間，的士司機懷疑曾以手機拍下對方照片，雙方口角，赤膊男之後用硬物扑爆的士擋風玻璃，玻璃被擲至出現一個破洞，他多次大叫「攞部電話黎！」，並從打算從破洞伸手入車內，司機回應：「部電話唔係你架！」

其後，的士司機倒車，赤膊男亦踩單車離去，的士司機於是報警求助，疑被玻璃碎片割傷，清醒送往廣華醫院治理。警方將案件列作刑事毀壞，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

影片吸引不少網民關注及留言，有人認為片段中的赤膊單車男子，令其想起一首歌曲，其樣貌亦與某位藝人有幾分相似。

相關新聞：