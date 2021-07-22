超強暴雨襲南台灣 高雄雨量達740毫米

受西南氣流及低壓帶影響，台灣南部持續暴雨，昨零時至今午5時55分，全台已有43個監測站錄得超過400毫米雨量，8個監測站雨量更超過600毫米，主要在高雄、屏東。累積雨量最多的是高雄桃源區御油山監測站，達740毫米，是台灣今年首個達到超大豪雨標準(24小時超過500毫米)的監測站。高雄茂林也錄得698毫米，屏東大漢山則有552毫米，台南南化區玉山里突破460毫米。

台中、台南、屏東、高雄多地都有道路水浸、河水暴漲，要封路、封橋，其中台南仁德區保安火車站附近鐵路涵洞水深達3米，水利局緊急出動2部抽水機抽走積水。部分山區有山泥傾瀉風險，高雄六龜、茂林等六區共撤離1,008人。彰化濁水溪分流東螺溪水位猛漲，二林埔鹽段河岸遭洪水沖刷崩塌，2部停在岸邊的挖泥機掉入河中，瞬間滅頂，現場無發現施工人員。

一向很少水浸的屏東小琉球也多處積水，水深及膝，有當地居民直言「幾十年難得一見」。往返屏東和小琉球的東琉線客輪，今早進入屏東東港碼頭期間更遇上大浪，船尾被頂起，乘客恍如在海洋公園玩「海盜船」，打入甲板再進入船艙的海水還惹得乘客尖叫連連，最終客輪要改到漁船安檢所的碼頭靠岸。客輪午後停航。