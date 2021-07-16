超有愛｜雄雁骨折入院動手術 「老婆」焦急探病見「老公」即呵番(有片)

動物界的模範夫妻！美國麻省一隻雄性野生加拿大雁(Canada goose)腿部骨折須動手術，「老婆」心掛掛，竟然識路去動物醫院隔住玻璃門探「老公」，sweet爆！

這個夫妻情深的故事，發生在新英格蘭野生動物中心(New England Wildlife Center)的Cape Cod支部。保育員在Facebook發文指，上周二發現住在中心附近池塘一隻名為「Arnold」的雄性加拿大雁走路時一拐一拐、又跌低，檢查後發現牠的腳掌有兩處骨折，須動手術治療。詎料翌日Arnold在診所準備接受手術時，保育員便聽到敲門聲，原來是Arnold的「老婆」來探病！

保育員在帖文說，Arnold夫妻已一同生活了幾年，當日「老婆」突然現身玻璃門外，不知牠怎樣找到診所，就是有方法搵老公！玻璃門關上，牠無法進入，看來有點焦急，一副想硬闖的樣子。

患難夫妻 見到面就安心

結果，Arnold手術順利，「老婆」全程在門外守候，看著醫生們治療老公。保育員見「老婆」憂心忡忡，待Arnold麻醉藥過後，便將戴上氧氣罩的牠移近門口，讓夫妻相見。一打開門，「老婆」便立即安靜下來，更走近用喙部幫老公梳毛、呵護老公。夫妻見面，大家都安心得多。

保育員指，Arnold手術後再休養一段時間，便會返回大自然，期間保育員會將牠放在門口附近留醫，讓「老婆」可以隨時探病。