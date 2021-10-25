超級欺詐師 美婦賣假優惠券騙近2.5億

美國弗吉尼亞41歲女子Lori Ann Villanueva Talens自己設計兼在家印製假優惠券(coupon)，並在社交網招攬逾2,000名「客仔」出售數萬張假優惠券，建立一個假優惠券犯罪王國，騙取近3,200萬美元(約2.5億港元)，支付屋企大裝修和豪華旅遊。當局上門拘捕時，在其家裡搜出總值100萬美元(約780萬港元)的假優惠券。這名女大騙子在上月被判監12年，並須歸還3,180萬美元(約2.48億港元)給零售商，協助她的丈夫則判監87個月。

可口可樂等約100間公司被騙

聯邦調查局(FBI)在Talens的電腦發現涉及逾1.3萬種不同產品的假優惠券，調查員指她每件外套的袋都放有假優惠券，汽車也塞滿。約100間公司因她的假優惠券蒙受損失，包括寶潔(P&G)、可口可樂和密實袋商Ziploc，廁紙生產商金伯利(Kimberly-Clark)損失最慘重，被騙近900萬美元(約7,020萬港元)。檢察官指，Talens製造的假優惠券簡直完美，與真的難以分辨，而與其他流傳的假優惠券比較後，當局認為她所製的假券涉及市場31,817,997美元損失(約2.48億港元)。

超級欺詐師 美婦賣假優惠券騙近2.5億