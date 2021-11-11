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超酸糖｜一次食10粒超酸糖 4歲女脷穿窿 阿媽爆喊(有片)
2 小時前
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超酸糖｜一次食10粒超酸糖 4歲女脷穿窿 阿媽爆喊(有片)
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Willow Wright當日哭訴條脷好痛。(互聯網)
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舌頭逐漸康復但仍可見嚴重脫皮。(互聯網)
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涉事的超酸糖望落唔似咁酸。(互聯網)
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涉事的超酸糖。(互聯網)

超酸糖開胃醒神，但食太多小心傷脷。澳洲一名4歲女童，一次過把約10粒超酸糖放進小嘴後，突感灼痛及脫皮，母親驚見她舌頭穿了個大窿！母女二人一個驚到喊，一個痛到喊。醫生診斷後指可做的不多，只能服止痛藥，待舌頭自行修復，警告家長讓子女吃超酸糖時要小心。

住在墨爾本的Willow Wright早前歡天喜地，趁母親在忙時，偷吃哥哥的Warheads Extreme Sour Minis超酸糖，一吃就是10粒。沒多久，在樓上的母親Kirsty見女兒氣急敗壞跑上來，大喊「媽媽，媽媽，我舌頭好痛，好辛苦」，並說「覺得皮膚在剝落」。Kirsty憶述，「我爆喊，因為真的很擔心，我從未見過這種事」，連忙帶女兒求醫，醫生處方止痛藥及叫Kirsty給女兒食雪條鎮痛。

涉事超酸糖PH值酸過檸檬汁

涉事的Warheads酸糖由美國糖果廠Impact Confections生產，包裝上有警告稱「短時間內吃多粒，或會對敏感性的舌頭及口腔造成不適」，並列明只適宜4歲或以上人士食用。澳洲傳媒指，Warhead超酸糖的酸鹼度(PH值)跟鹽酸(hydrochloric acid)相若，酸度較檸檬汁更高。事發後Kirsty已把家裡餘下的超酸糖丟棄，冀其他家長引以為鑑。

片段︰https://www.9news.com.au/national/melbourne-girl-suffers-chemical-burns-on-her-tongue-from-eating-sour-warheads-lollies/acaba67b-b43d-4bac-9d03-a83f73ed88f5?ocid=Social-9News

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醫生指超酸糖容易灼傷口腔。(互聯網)
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Willow Wright講述事發經過仍猶有餘悸。(互聯網)

超酸糖｜一次食10粒超酸糖 4歲女脷穿窿 阿媽爆喊(有片)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/超酸糖｜一次食10粒超酸糖-4歲女脷穿窿-阿媽爆喊有片-293073
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