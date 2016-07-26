趙薇被封殺｜微博最後帖文籲毋忘抗日 多年以「小燕子」「阿梅」角色最經典

著名女星趙薇的影視作品突然在內地下架，惹來被封殺的疑雲，有指她已身處其擁有的法國酒莊，惟她昨日在IG貼相，只稱自己正與「爸爸媽媽一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，但貼文仍然沒有透露她身在何方，及後她更將帖文刪去。至於其官方微博帳號，最後貼文是在本月15日發出，內容是講815抗日戰爭勝利76周年，呼籲網民「銘記歷史，吾輩自強！」。此外，在內地百科全書網站，趙薇憑電影《親愛的》在第三十四屆香港電影金像獎封后一事，當中「最佳女主角」一欄資料亦被刪去，恍惚第三十四屆金像獎沒有「最佳女主角」。

提到趙薇多年來的影視作品及角色，最為港人熟悉的莫過於她在《還珠格格》中飾演的「小燕子」以及周星馳電視《少林足球》中「阿梅」，當年趙薇憑著《還珠格格》中的「小燕子」的角度一炮而紅，在兩岸三地掀起了一股《還珠格格》的熱潮，更令當年低迷收視的亞視，在黃金時段的觀眾人數飆升。

演《少林足球》令恩師瓊瑤失望

其後趙薇參演周星馳電影《少林足球》，演飾會太極拳的「醜女」阿梅角色，至今亦堪稱經典。據悉，趙薇為拍《少林足球》犧牲很大，當時有指她需要為角色剃光頭及模仿很大誇張的動作，惟對於剃光頭的要求，她堅決不從，最終只好讓她戴頭套演出。趙薇曾向傳媒表示，當年她演出《少林足球》後，令恩師瓊瑤感到失望，指趙薇在電影中飾演醜角，毀掉瓊瑤在《還珠格格》中創造的一切。至於趙薇在電影中的對白，譬如「四両撥千斤」、「我是阿梅」、周星馳說「你快點回去火星吧，地球是很危險」，至今依然深入民心。

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