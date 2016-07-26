足智彩美職聯球賽入錯比數 馬會決定兩賽果投注均派彩

馬會足智彩日前派彩出現「擺烏龍」，美職聯賽事國際邁亞密本港時間前日(10月31日)凌晨主場對紐約城，最終賽果應是主隊輸1:3。不過，馬會網站曾顯示由主隊國際邁亞密以3:1勝出，並已按錯誤的賽果派彩，惟馬會其後一度收回有關錯誤賽果的彩金。

馬會回覆時指周日凌晨3時44分已就賽果派彩。但過程中出現人為錯誤，誤將賽果輸入為3:1，及至清晨5時20分再就正確的1:3賽果派彩。馬會表示，在考慮有關錯誤情況及顧客期望後，決定對「1:3」及「3:1」 為全場賽果的注項派彩，涉及主客和、讓球主客和、讓球、半全場及波膽。

經由現金投注相關注項的人士，馬會指他們可到各場外投注處，憑有關彩票領取派彩，而經戶口投注的則會獲自動轉入派彩至有關戶口。不過，馬會強調此為一次過的特別安排，並不會作為過往及日後足智彩於決定賽果及派彩時參考。

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