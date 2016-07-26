跨國犯罪｜破非法出口疑受管制藥 檢118萬粒壯陽藥

海關破獲歷來最大宗非法出口受管制藥物案，檢獲一批懷疑受管制藥物，約值5,500萬元，其中七成屬壯陽藥，部分疑是冒牌貨，2男3女被捕；他們另涉清洗2,200萬元黑錢，相信案件與跨國犯罪集團有關。 圖：莊振邦

被捕5人(27至41歲)，包括一名本地女紋身師、一名烏茲別克女子及一名俄羅斯男子。海關上月28日在機場截獲一批寄往西班牙郵包，發現約4萬粒懷疑受管制藥物，追查後發現涉案郵包從九龍區一間郵局寄出；經部署後，一名39歲烏茲別克籍女子上月30日疑投寄約800件郵件時被截查，海關發現相關郵件涉受管制藥物。

海關人員其後再在紅磡工廈單位的儲存及包裝倉庫，以及上環物流中心，檢獲約160萬粒藥物，約值5,500萬元；當中118萬粒為壯陽藥，其中6萬粒涉俗稱「偉哥」的威而鋼及犀利士的懷疑冒牌藥，其餘是抗抑鬱藥、前列腺藥等。

海關指涉案集團運作約3個月，或受跨國犯罪集團操控；收集各地訂單，再由印度偷運藥物抵港，經本地包裝寄往海外。海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，集團在紅磡工廈內將包裝盒拆除，只寄出一排排藥物，相信為掩飾這些藥物來源和產地。

調查亦發現，被捕的27歲報稱紋身師的女子，在2019年1月至上月透過銀行及找換店，接收來自保加利亞、黑山及俄羅斯等地約1,100萬元款項；被捕的烏茲別克被捕女子是一間空殼公司董事，該公司接收900萬元來自瑞士及法國等地的款項，公司一名41歲男董事之後被捕。

李艷萍相信案中主腦仍在外地，會從可疑資金的來源調查，不排除更多人被捕。

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