跨境反黑行動港警拘2300人 瓦解投注額涉36億元歐國盃外圍集團

警方有組織罪案及三合會調查科今年6月至8月，進行「雷霆2021」大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動，主要針對「黃賭毒」，期間香港警方搜查近2,000間處所，包括酒吧、遊戲機中心、非法賭檔、賣淫場所等，共拘捕2,320人，年齡介乎11至84歲，並發出逾3,000張「限聚令」告票。

適逢6月正值歐國盃，警方期間採取兩項行動，打擊收受外圍賭博及洗黑錢罪行，瓦解兩個收受外圍波集團，共拘捕107人，包括集團主腦及骨幹成員，其中一個集團投注紀錄涉及36億元，金額創近10年新高。另外，警方就一個長期臥底行動「收網」，瓦解一個黑幫團夥及其收入來源，拘捕84名黑幫人士，包括資深骨幹成員。警方表示，拘捕行動進行中，不排除更多人被捕。

搗破賣淫場所無牌酒吧等

整個行動中，警方聯同海關、入境署及消防處等，共搜查接近2,000個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間等，拘捕2,320人，包括1,616男704女，年齡介乎11至84歲，當中85人為內地人士、140人為非華裔人士，涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括非法入境、非法賭博、收受賭注、刑事毀壞、勒索、傷人及管有攻擊性武器等。警方在行動中搗破多個非法賭檔、賣淫場所、無牌酒吧、毒品分銷中心，並檢獲毒品、攻擊性武器、私煙、色情光碟及非法投注記錄等。

相關新聞：

VIET SPA 4人否認管理賣淫場所 辯方擬傳召蔡展鵬作供

警方元朗打擊無牌工廈酒吧 拘14男女