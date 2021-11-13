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跨年倒數｜明起開始登記抽獎 非先到先得 遲早登記不影響中獎機會
4 小時前
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跨年倒數｜明起開始登記抽獎 非先到先得 遲早登記不影響中獎機會
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登入活動網站。(旅發局提供)

旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎活動明天(15日)起，一連10天開放登記，下周三(24日)下午5時半截止，電腦將抽出1,500名得獎者獲得2張門票，局方提醒，門票並非先到先得，登記的先後次序亦不會影響中獎機會，市民毋須急於登記。

多渠道供查詢

「香港跨年倒數演唱會」12月31日晚上10時至元旦凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，最新落實演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜，將聯同江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、MIRROR，以及香港管弦樂團出席表演，屆時將透過電視及網上全球直播。市民可致電熱線8102 8180、電郵info@DiscoverHongKong.com、透過Facebook Messenge(m.me/discoverhongkong)或instagram(www.instagram.com/discoverhongkong/)，在周一至五朝9晚9或周六及日朝9晚6查詢。

10月旅客按年增近兩成

另外，旅發局公布10月初步訪港旅客為9,353人，較去年同期上升19.6%，其中內地來港旅客按年增三成七，有6,680人，惟1至10月仍按年跌九成八；非內地長途客也按年增近四成，有1,160人，首10月計亦按年跌逾九成七。

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登記者須已年滿 18 歲，同行者年滿 12 歲，二人均已在香港完成接種新冠疫苗。(旅發局提供)
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每人只能以登記者或同行者身份登記一次， 不得重複參加。(旅發局提供)
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得獎結果將於 12 月 3 日公布。座位於抽獎時由電腦系統隨機編配，不設選擇或更 改。(旅發局提供)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/跨年倒數｜明起開始登記抽獎-非先到先得-遲早登記不影響中獎機會-292852
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