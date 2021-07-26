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路明物流老闆涉與親友共同投標　詐騙救世軍批逾14萬元訂單
10 小時前
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廉政公署串謀詐騙九龍城裁判法院路明物流
路明物流老闆涉與親友共同投標　詐騙救世軍批逾14萬元訂單
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路明物流老闆涉與親友共同投標　詐騙救世軍批逾14萬元訂單 (資料圖片)

路明物流老闆涉為圖令自己公司中標，向救世軍額外提交兩張不具競爭力的報價單，欺騙對方將訂單授予路明物流，涉服務費逾14萬元，被廉政公署落案起訴串謀詐騙，現已獲准保釋，明日在九龍城裁判法院提堂。

53歲被告畢偉倫，為路明物流(香港)有限公司的營運者，涉嫌於2019年3月1日，分別以路明物流及另外兩間公司，向救世軍遞交三份報價單，並偽稱三份報價單均是確實具競爭性，以及是由每一間公司各自獨立地擬備，因而欺騙救世軍把該訂單授予路明物流。

案發時，救世軍港澳軍區有一項「循環再用計劃」，將公眾捐贈的衣物及物資分發到其店舖售賣，並於2019年初就該計劃一項運輸服務邀請報價，共接獲三份報價單，分別由路明物流及另外兩間公司提交。廉署調查發現，另外兩間公司分別由被告岳母及被告一名朋友成立。有關運輸服務訂單最終判授予路明物流，涉及服務費共逾14萬元。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/路明物流老闆涉與親友共同投標　騙救世軍批逾14萬元訂單-277987
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