身心健康 香港學童快樂指數回升 社會回穩成主因

前年的反修例示威為社會各界均帶來衝擊，不少暴力畫面或間接影響學童心理質素。有團體昨公布最新香港學童快樂指數為6.89(最高為10)，比前年的6.81稍高。團體認為，在新冠肺炎疫情肆虐下，學童快樂指數不跌反升，主要是因社會回復穩定，暴力和破壞的畫面減少所致。

是次調查由和富社會企業「香港開心D」聯同嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所主辦，並獲施永青基金會資助。調查於今年2月至4月期間進行，共15所小學8所中學參與，訪問共2,702名正就讀小四至中三的學生，小部分來自中四及中五。團體指，今學年香港學童快樂指數為6.85，除了創下自2012/13年開始是項調查以來第三高，亦是近7年新高。



社會政治事件影響大

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生表示，經歷2019至20年社會風波，加上新冠疫情又肆虐，今學年快樂指數不跌反升的主要原因是社會回復穩定，暴力和破壞的畫面減少。團體指，社會政治事件對高中學生影響較大，調查顯示15歲以上的青少年因社會政治事件出現，快樂指數於2018/19急跌至6.03，估計因他們參與度大、挫敗感增加有關。但隨着社會政治事件平淡下來，今學年快樂指數急速反彈至6.46。



疫情下生命教育指數下跌

另外，調查亦指出本學年的學童生命教育指數下跌，何濼生估計與新冠疫情有關，「因為很多探訪、講座及藝術活動，都被逼取消」。他又指，生命教育指數跟學童快樂指數呈顯著的正相關，愛智毅行教育中對小學生而言，行動教育對學童快樂的幫助最大：至於對中學生而言，則以關愛教育和堅毅教育幫助最大。團體建議教師加強對學生的生命教育，以推動鼓勵學生尋找興趣及發揮所長。

基金會創辦人施永青表示，除了上學，學生經常被家長安排了很多額外的活動和補習，這些非自主的安排導致學童處於被動狀態，並不開心。因此他建議家長應預留些時間予小朋友支配自己的時間，讓他們有空間自找樂趣。