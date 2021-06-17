車牌查冊 大公報記者獲撤控 守行為 控方︰與蔡玉玲案標準一致

大公報一名記者涉嫌去年車牌查冊時作虛假陳述，被控一項「為取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述」罪，昨獲律政司撤控，但強調與港台蔡玉玲案考慮標準和尺度完全一致；裁判官准被告以2,000元簽保守行為12個月，並須支付堂費1,000元。

案件昨早於西九龍裁判法院(圖)審理，律政司高級檢控官李庭偉在庭上表示，經控辯雙方商討，考慮到被告受僱、沒有案底，以及事件為一次過，被告亦同意案情，同意撤控，改以簽保守行為方式處理。

主任裁判官徐綺薇下令被告以2,000元簽保，守行為12個月，及支付堂費1,000元。她又指，本案和上次港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲案，被控作出虛假陳述一案大致相同；李庭偉則強調，兩案檢控的考慮標準和尺度完全一樣，並指蔡玉玲正在上訴，不宜多談。

案情指，47歲被告黃偉強於去年8月為取得一輛車輛登記細節證明書，向運輛署填寫申請表時，在用途一欄揀選 「其他有關交通運輸事宜」，惟被告涉將查冊所得的車牌、車主資料用於報道，警方去年11月接到投訴展開調查，涉案車主表示該車沒有進行相關的法律程序或買賣車輛等，被告於今年2月被捕，並被落案控以一項虛假陳述罪。

而蔡玉玲去年被控為節目鏗鏘集採訪，進行車牌查冊，被控2項明知而作出虛假的陳述罪，她否認控罪，今年4月被判罪名成立，罰判6,000元。蔡玉玲案主控官及主任裁判官，分別為李庭偉和徐綺薇。