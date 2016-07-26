車貼「日本731部隊必勝」 內地男遭行政拘留15日

不少車主都喜歡為愛車貼上有型的貼紙，以吸引途人目光，惟近日內地江蘇有一名男子因為車後貼上「日本731部隊必勝」的貼紙，遭民眾舉報，當地警方隨即將該名男子行政拘留15日，引起熱議。

有關車輛貼上「日本731部隊必勝」的圖片在內地社交網站微博流傳，有網民爆料，指江蘇南通市一輛黑色轎車的後方貼著「必勝 日本總軍區731部隊」字樣，車身也貼著美國國旗，在大街上招搖過市，隨即引來眾怒。

網民罵漢奸：用731的方法對付他

有網友表示，「建議用731的方法對付他，不試試他不知道好賴」，亦有網友直接大罵車主「漢奸」。其後，當地交通警在街頭成功攔截該部車輛，有圖片顯示一名疑似車主的男子蹲在車前面，似乎被捕。

據南通市公安局崇川分局的通報指，9月27日上午，有網民曝料指一黑色轎車上貼有不當字樣的貼紙，社會影響惡劣，並在當日上午11時許，該車輛和車主被當地警方依法控制，經調查後，該車主尹某，男性，31歲，安徽人，個體經商，由於出於獵奇心理，網購不當字樣的車貼，張貼於其私家車上進行炫耀，目前相關車貼已被責令清除，車主亦遭行政拘留15日的處罰。

據悉，「日本總軍區731部隊」全名為日本關東軍駐滿洲第731防疫給水部隊，是當年日本侵華期間的軍隊，有指731部隊曾經以活體中國人、蘇聯人和朝鮮人進行生物武器與化學武器的效果實驗，犯下滔天罪行，為中國人民在內的廣大亞洲國家人民帶來了慘絕人寰的災難。

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