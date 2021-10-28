車CAM直擊｜不滿衝紅燈被「呠」 長髮女企馬路人肉擋車

香港地人多車多，不守交通燈指示過馬路時有發生，但因為不守指示而被車輛響按，並企在馬路以人肉擋車，確實鮮有所聞。

網上流傳一段長約25秒的車CAM片段，顯示一名長頭髮的女子晚上在紅燈下過馬路，駛至該處的司機見狀馬上響按示警，怎料惹來該名女子不滿。她非旦沒有快步離開，反而站在馬路中間，轉身面向駛至的車輛，狀若甚為不滿，企圖以身體阻擋車輛前進，即使司機如何響按，長髮女子依然故我，不肯離開，似乎是怪責司機們做錯事。影片中的司機問道：「做咩嘢呀？」惟長髮女子沒有理會，最終車輛唯有紛紛繞過長髮女子離開。

網民：片中女子好重怨氣

影片上載後隨即吸引網民留言，不少人批評影片中女子的行為，質疑她為何會擋路：「被(撞)飛找死」、「同男友鬧完交發脾氣？」、「怨婦，好重怨氣，好恐怖」、「畀你呠到個腦hang機」。然而，亦有網民留意到長髮女子的美貌，覺得她「好型」和「好索」：「條女一個字，型！」、「拍緊抖音，唔好阻佢啦！睇個樣唔差吖！」

不過，貌美還貌美，在此要勸告一句，亂過馬路是違法行為。正所謂「馬路如虎口」，大家過馬路時謹記得小心和守規矩！

相關新聞：