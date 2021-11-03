車Cam直擊｜元朗Tesla撞飛外賣電單車 兩人受傷送院

元朗中午發生交通意外，一輛紅色Tesla高速撞向一輛按燈號轉彎的外賣電單車，鐵騎士連人帶車撞飛墮地，私家車再向另一輛電單車，兩名鐵騎士清醒送院治理。

紅色Tesla疑衝燈攔腰撞向電單車

事發於今日(4日)中午12時許。根據網上流傳的車Cam片段顯示，元朗朗日路近YOHO MALL商場對開位置，一輛外賣電單車按照交通燈號右轉時，一輛紅色Tesla懷疑衝燈從旁「攔腰」撞向電單車，鐵騎士連人帶車及外賣袋拋上半空，外賣食物散落一地。Tesla隨後再撞向另一輛電單車。警方正調查案件，Tesla女司機在場協助調查。兩名鐵騎士受傷送院，其中38歲男子頸及背痛，另一名29歲男子手腳擦傷。

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