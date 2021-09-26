車Cam直擊｜司機放片問是否賠硬 網民批：八千便宜咗你個炸彈

香港路面普遍狹窄，稍一不慎易生意外。網民Ip早前於社交群組上載兩段車Cam片(點擊瀏覽)，第二段片段顯示Ip駕駛的車與另一輛私家車相撞，於是發文問「對方要求我賠 8,000 蚊，係咪輸硬」。網民普遍意見一致，均指Ip沒有留意早已有「死車」，還踩油至事發位置始煞車「8,000便宜左(咗)你個炸彈」；亦有網民認為，Ip雖然駕駛技術不入流，不過卻於「正線」行駛，而對方則切線「可以一試(講價」。

根據車Cam片的日期顯示，事發應早於6月發生，而Ip則於留言批評網民，「真心覺得你地好勁，好似有晒判決文件係手，仲可以話快賠，你地真係冇令我失望」，又指發文用意在於引「馬討法官出黎(嚟)」，又覺得「幾過癮」。Ip的留言引起更多網民批評，「咁既(嘅)態度遲早$80,000」；亦有留言指，曾經經歷與Ip相同的經歷，不過就是被撞方，最後就判撞車者輸。

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