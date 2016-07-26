車CAM直擊｜大埔貨車意外撼樹 樹椏折斷好牙煙

正所謂：「馬路如虎口」，交通意外不時發生，今午在大埔，就有貨車意外撞到一棵路旁的樹，之後樹椏折斷，險些釀奪命意外。

據網上影片所見，下午約1時許，一輛中型貨車沿安泰路行駛至大埔中心對開時，懷疑行車太貼近路邊石壆，車斗意外撼撞路邊一棵約10米高榕樹，貨車當場煞停下來，司機其後倒車，一段樹椏應聲折斷，一邊擱在貨車駕駛艙，另一邊則掉落地上阻礙行車線。其後，消防員接報到場，並以工具將樹椏鋸開移走，事件中無人受傷。

網民：樹木辦要孭飛

影片吸引了不少網民留言，有人笑言：「新型斬樹車」、「撞樹仲倒車，自殺……」、「好彩冇蜜蜂窩」，亦有人反而網民覺得該樹木可憐：「陰公喇，咁大棵，有冇廿年？咁就要斬？」、「可憐的樹」，更有人認為政府需要就事件負責：「要同政府索償」、「如果冇限制高度，樹木辦要孭飛」。

相關新聞：