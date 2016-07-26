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車CAM直擊｜女騎士入彎炒車　事發半分鐘7男幫拖
1 小時前
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車CAM網上熱話電單車馬路交通意外網民
車CAM直擊｜女騎士入彎炒車　事發半分鐘7男幫拖
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車CAM直擊｜女騎士入彎炒車　事發半分鐘7男幫拖 (示意圖、Photo by Marlene Leppänen from Pexels)

偶爾在社交群組討論馬路上的大小事情，有交通意外，亦有駕駛態度。網民Lin早前於社交群組上載一段車CAM(行車紀錄儀)片，顯示一輛電單車切線入彎時疑似跣軚，司機連車一齊倒地；尾隨司機隨即停車，一邊問「你有無事呀」，一邊下車協助倒地司機。

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根據片段(點擊瀏覽)，電單車司機B倒地後數秒已經自行起身，檢查車輛；而事發約14秒左右，就有行人目睹B後跨欄衝出馬路協助對方。事發不足半分鐘，就已經累計有7名男子協助B扶正電單車。Lin的帖文亦指，「香港都有好多好心人架(㗎)」，不過文末就以「#小妹」作結。

 

片段引起不少關注，有網民概歎，「其他司機對我咁友善就好啦」；也有留言笑指，「如果唔係小妹睇吓會唔會咁多件幫佢」，也有網民為港人澄清，指自己是男士，有次被車撞倒都有數名路人幫手，「唔一定因為佢係小妹先多人幫手」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/車cam直擊｜女騎士入彎炒車　事發半分鐘7男幫拖-274927
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