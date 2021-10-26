車Cam直擊｜心急只顧推BB車 父遺幼子過馬路挨轟

歌仔有唱：「慢慢走，勿亂跑，馬路如虎口」，尤其是香港地人多車多，家長帶小朋友出街或過馬路時，若然一個不留神，隨時有意外發生。

近日，有網民在社交平台上載一段長約16秒的影片，片中可見相信是一位父親在旺角一個馬路燈位，心急只顧推著BB車趕過馬路，惟他竟然無理會身後的幼子未能追上。期間該男童眼見爸爸離開，於是在馬路上力追奔跑，兩人曾有近4米至5米距離。當男子過完一邊馬路後，方回望一下男童的情況，見男童跟上，便繼續向前行。

網民批疏忽照顧

影片一出馬上引起網民熱議，不少人均狠批片中男子的行為非常危險，未顧及幼兒安全，指罵他「痴線」、「虐兒」、「疏忽照顧，腦殘父母」，亦有人批評該男子「點做人老豆」、「唔識湊仔就唔好生啦」、「不合格爸爸」、「生仔真係要考牌」。

相關新聞：