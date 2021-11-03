車Cam直擊｜秀茂坪九巴逆線爬頭 六旬車長危駕遭解僱兼被捕

近日網上流傳片段，一輛290X線九巴在寶琳路近寶達邨，懷疑因前方交通擠塞，遂切雙白線並逆線爬頭，幸好當時沒有車輛迎面駛至，才未有釀成意外。警方表示，留意到相關片段，經調查後今日(5日)拘捕涉案60歲張姓男車長，涉危險駕駛。被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

載100客逆線行駛90米

事發於周二(2日)早上7時半，涉事九巴沿寶琳路往秀茂坪方向行駛，當駛至近安秀路時，懷疑一度越過雙白線及逆線行駛。事件中沒有人受傷。九龍東總區交通意外特別調查隊第一隊勞柏霖表示，涉事巴士逆線行駛達90米，而且車上載有約100名乘客，情況危險。警方表示，被捕司機駕駛該線3年，非常熟悉路線，估計他當時眼見前方交通擠塞，為貪圖一時方便而切線。

警方重申，危險駕駛屬嚴重交通罪行。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及停牌至少6個月。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

九巴已即時解僱

九巴表示，就一名巴士車長在本月2日嚴重違反公司安全守則，涉嫌危險駕駛，九巴高度關注並隨即嚴肅處理，經內部調查後，已即時解僱該名員工。九巴重視行車安全，決不容忍任何危險駕駛行為。