車CAM直擊｜私家車山路狂拋垃圾 網民斥缺德：馬里奧賽車版？

「亂拋垃圾，人見人憎」，這句話不單止是政府的宣傳口號，更應要成為深入民心的修養。的確，亂拋垃圾不但破壞市容，更有可能影響環境衛生。近日有網民上載一段長約1分50秒的車CAM片段，標題為「數下呢條垃圾蟲扔左幾多次垃圾？」片中顯示，一輛黑色私家車在荃錦公路方向山路駕駛期間，車內有人不時「左右開弓」，多次將垃圾扔出車外，當中有垃圾被扔在路邊，亦有垃圾被扔到草叢，完全無視環境及衛生。

「佢嗰架真係垃圾車」

不少網民看過影片後都在下面留言，當中有人直斥「嚴重缺德」，要求向政府當局舉報：「出手吧師兄」、「麻煩每掉一次，報一次1823，不要一次過報。」、「每件1,500元喇要，就算行路幫佢清垃圾都要執一粒鐘」。然而，私家車上的人士不斷拋垃圾的行為，亦令網民質疑車上為何會有這樣多垃圾：「有冇咁X多野扔呀？」、「佢嗰架真係垃圾車」，更有人笑稱「馬里奧賽車版」。

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