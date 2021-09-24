車Cam直擊｜惡漢衝斑馬線險撞母女惹議 司機下午被捕房車拖走檢驗

運輸署《道路使用者守則》列明，行人如果已踏出一小步到斑馬線，駕駛者便須停車讓行人過路。網上昨日(25日)流傳一段時間顯示為昨日下午4時55分的車Cam片，顯示影片所屬私家車駛至大圍積存街一條斑馬線前，見行人路有一對母女正等過馬路，遂緩緩在斑馬線前的慢線停車，母女見狀亦隨即開始手拖手過路。

紋身漢質問「係咪玩嘢」

詎料，不消兩秒後一輛自訂車牌的黑色平治房車，突高速駛過斑馬線，母女千鈞一髮間急停步、呆立原地，幸未有釀成意外。片主事後疑不忿對方所為，追截和響咹疑與房車理論，房車駛至近城河道時見狀遂打死火燈停車，其後一名年約30歲、手臂有紋身的男司機落車，一邊叼着香煙，一邊走向片主私家車理論。片主雖向對方解釋停車原因，並指自己早已打燈示意，惟仍遭對方高聲指罵「係咪玩嘢啊？」最終在指罵一輪後驅車離去。

大批網民促片主報1823

片段在facebook被廣傳後，不少網民都促請片主要向政府舉報，「集體1823到佢爆啦」、「1823，呢啲害死人」、「1823 × 1000，呢啲馬路炸彈不能放過」、「馬路炸彈1個都嫌多，下次可能係我同你或者大家屋企人過斑馬線架(㗎)」、「差啲撞到人仲毫無悔意，遲早一鑊」。

涉事司機將被控危險駕駛

直至今日，網上流傳一張相片，顯示涉事衝斑馬線的私家車正被拖車拖走，其間有警方交通部電單車尾隨，有網民表示目擊該私家車被拖往屯門方向，未知是否運往警務處大欖涌車輛扣留中心。警方傍晚表示，昨日接獲1名市民就事件的投訴，經過調查後今日拘捕一名報稱廚師的30歲男子，涉嫌昨午在大圍積存街危險駕駛，並危害正在斑馬線上過馬路的行人安全。

新界南總區交通部調查及支援組總督察劉錦斌稱，司機曾有相關的違例交通紀錄，警方現已掌握足夠證據，稍後將落案控告他危險駕駛罪。同時，劉錦斌強烈譴責男子的駕駛態度，對其他道路使用者構成極大危險。

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