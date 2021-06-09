輔助治療 亞洲面孔聲效陪伴娃娃 認知障礙長者增專注力

疫情高峰期間安老院舍謝絕探訪，長者倍感孤單，對患有認知障礙症長者影響更大，他們的行為和情緒或因此惡化，甚至對院友造成騷擾。一直有用「陪伴娃娃」作輔助治療的明愛李嘉誠護理安老院，發現疫情下陪伴娃娃的使用率增三成，但鑑於市面銷售的多屬選用「外國人」面孔的「洋」娃娃，並只能發出簡單聲音，略欠真實感，於是與本地初創合作，製作出亞洲面孔兼多功能陪伴娃娃，使用者不單見到更「熟悉」面孔可增親切感，接觸新娃娃8個感應器，會發出相應聲音如「吮奶聲」、「打嗝聲」，令其真實感更強，初步發現可提高長者專注力和主動性。



市面銷售的陪伴娃娃功能較簡單，未能滿足治療師及用家的需求。明愛李嘉誠護理安老院去年10月與本地初創HandyRehab合作，花了9個月研發首個亞洲面孔兼多功能陪伴娃娃。新的陪伴娃娃用乾電池運作，身體裝有8個感應器配合發聲功能，長者觸摸娃娃的不同部位包括臉、肩膊、肚子、嘴巴和背部，會發出相應聲效，如娃娃喝奶時有吮奶聲，幫它掃風會發出打嗝聲，希望可提高真實感以及達到完整照顧體驗。



為製作真實、美觀且不恐怖的亞洲臉孔娃娃，設計師從髮色、眼珠顏色、眼袋深淺度、臉頰凹凸程度、服飾等作多次改良；娃娃最後以硬身物料製成，選用啡色頭髮配合冷帽，增加真實感之餘兼方便清潔，亦避免長者誤以為軟性物料可食。

院舍共有約150名認知障礙症長者，當中有10名曾使用新陪伴娃娃治療，明愛李嘉誠護理安老院一級職業治療師李凱穎指，透過小組形式鼓勵長者照顧陪伴娃娃，他們的專注力和主動性明顯提升，同時可訓練他們的自理能力和分散對家人的思念之情。研發公司已計劃月底或9月初大量生產，預期亞洲市場有一定需求，每個陪伴娃娃售價逾千元，暫已預售約50個。



李凱穎指，娃娃治療普遍適合中、晚期認知障礙症長者，醫護人員會先評估長者的需要、興趣、專長和能力，同時衡量長者過往育兒的經驗，判斷他們是否適合該治療。但她亦指若長者過於沉溺照顧娃娃，會出現反效果，如有長者曾讓出自己的床和食物給陪伴娃娃，醫護人員須間中收起娃娃。