輝瑞回收兩款戒煙藥片 共5批次含高於接受水平雜質

「戒必適0.5毫克和1毫克藥片」及「戒必適1毫克藥片」分別3個和2個批次產品含有一種名為N-亞硝基瓦倫尼克林的亞硝胺雜質，且高於可接受水平，藥廠輝瑞回收相關產品。有關產品用於戒煙的處方藥物。

衛生署指，今日接獲輝瑞通知，「戒必適0.5毫克和1毫克藥片」批次編號00023530、00026657及00023023；「戒必適1毫克藥片」批次編號00025603及00026556含超出接受水平的亞硝胺雜質，同意輝瑞採取預防措施，從市面回收。輝瑞已設立熱線電話2963 5514處理相關查詢。衛生署發言人指，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收；正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

N-亞硝基瓦倫尼克林屬亞硝胺類化合物，在動物測試中，一些同類化合物被列為很可能或有可能的人類致癌物。衛生署補充，據輝瑞的資料，產品曾進口香港並供應予醫院管理局醫院、衞生署診所、私家醫院、私家醫生、社區藥房、批發商，以及轉口到澳門。