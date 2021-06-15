輪候公屋逾3年月底可申請現金津貼 料9萬戶受惠

政府公布現金津貼試行計劃，為期3年，為輪候公屋超過3年及未被首次編配公屋的非公屋及非綜援住戶，每月底透過銀行轉賬發放津貼。政府預計，本月底會發出9萬份申請表，即預計有9萬名正輪候公屋逾3年的人士符合資格，最快7月底經銀行戶口發放，單人申請者建議現金津貼金額可獲1,300港元，6人或以上則可獲3,900港元，預計涉及15億元。

若家庭中有成員居住在公營房屋，或者正領取綜援，將不會被視為合資格成員計算，金額會家庭中按照合資格成員釐定。政府預料計劃初期要1至3個月處理申請，若申請較遲處理好，會於首次發放津貼時，補回未及發放的津貼。

房屋署又強調，由於不是租金津貼，市民不一定用於交租，不會要求申請人提交租約或租金收據，金額參考綜援的租金津貼而制定，目的是希望紓緩市民的生活負擔。署方會抽查防止濫用，若申請人故意提供不準確資料，有機會被檢控。有關金額不會計算做市民入息，但若市民不動用，存放於銀行則會計算做資產。