更新｜轉數快服務已於下午1點恢復 金管局：深表歉意

更新(13:25)

金管局指，轉數快已於下午1時恢復服務，銀行及儲值支付工具營運商亦會逐漸恢復相關服務。金管局表示，由於今次系統維護較過往的工程複雜，涉及系統遷移安排及提升，出現未能遇見的情況，對造成不便深表歉意。

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金管局今早指，由於負責營運轉數快系統(FPS)的香港銀行同業結算有限公司，於較早時間按計劃進行系統維護——主要涉及系統遷移安排及提升時，遇到未能預見的情況，以致系統現時未能提供服務。金管局表示，目前所有轉數快服務，包括實時資金轉帳，以及登記轉數快帳戶代號均暫停。

系統維護時段原定為今天凌晨2時45分至早上7時45分，惟由於系統遷移及提升未能按時順利完成，現時需要啟動後備方案，以致服務暫停的時段需要延長。

金管局預計系統將於今天下午1時或之前恢復提供服務，當轉數快恢復服務時會通知公眾。市民可以聯絡其銀行或儲值支付工具營運商，查詢受轉數快系統維護影響的相關服務詳情。截至早上10時，中銀香港主頁的「最新消息」有相關告示，並提供客戶查詢熱線及「快捷鍵」供查詢。