農曆年宵市場月中競投 續取消快餐乾貨攤位

明年農曆年宵市場繼續不設快餐和乾貨攤位，只有出售年花的濕貨攤位。食環署本月15日起將分批公開競投年宵市場攤位，競投底價繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320至5,440元不等。

年宵市場會由明年1月26日(年廿四)至2月1日(正月初一)，一連7天在15個地點舉行，設940個攤位。港島、九龍及離島區會有6個年宵市場；當中銅鑼灣維園年宵攤位底價最高，為5,440元，分兩日競投，共175個。新界區有九個年宵市場，共545個攤位。

食環署表示，因應疫情發展，政府可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消舉辦年宵市場，有興趣競投人士，應充分考慮這些因素。署方指，攤位工作人員要完成接種新冠疫苗，並要在年宵市場開始前48小時內自費做核酸檢測；工作人員須保留打針紀錄及陰性檢測結果的短訊，食環署人員會隨時檢查。如果工作人員因健康原因不適宜打針，就要申報情況和出示醫生證明書，並要自費做檢測。

農曆年宵市場月中競投 續取消快餐乾貨攤位