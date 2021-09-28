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迎接第二期消費券 長假期掃貨醫肚通通有賞
36 分前
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第二期消費券將軍澳中心新地12大商場新地商場消費券賞上賞ThePoint會員
迎接第二期消費券 長假期掃貨醫肚通通有賞

有假放，有錢收，Shopping仲有獎賞？為迎接萬眾期待的第二期消費券，由派發當日，即10月1日起，將軍澳中心推出4大超筍獎賞，顧客以電子貨幣消費滿指定金額即可享逾4500份獎賞，涵蓋場內餐飲零售近200家商舖，長週末食玩買都有加倍消費優惠，激賺20%回贈。

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▲10月1日起，The Point by SHKP會員於將軍澳中心以電子貨幣消費可享「消費券即用即賞」，最高可獲贈$1,200商場贈券。
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▲將軍澳中心推4大獎賞迎接消費券！

將軍澳中心推出「消費券即用即賞」，會員於指定商戶即日以電子貨幣累積消費滿$2,000，即可獲贈$400商場贈券；消費滿$4,000送$800商場贈券，狂賞高達20%回贈！ 同時「堂食外賣加倍賞6」亦再度回歸，不論吃喝購物都有賺！會員於場內餐飲商戶即日以電子貨幣消費$300，可獲$50 Green Common現金券乙張，讓大眾食得更green更健康。10月亦有專屬的「10月快閃消費賞」，會員於場內單一消費滿$100即送運動能量飲品1支，滿$200可獲$20商場餐飲贈券！

「消費券賞上賞」第二擊 限定100%回贈

將軍澳中心亦與新地12大商場一同加碼推出「消費券賞上賞」，共有三大優惠。當中最吸引就是The Point會員可提早於9月30日以1,000分換領「消費券千元賞」電子預留證，並於10月1日以電子貨幣在參與商場即日消費滿$1,000，即可獲贈總值$1,000指定禮券組合，回贈達100%！此外，顧客亦可以電子貨幣於參與商場單日消費滿$3,000，獲總值$600購物餐飲禮券，而The Point會員更可同時賺取額外5倍會員積分；或以電子貨幣於8間指定商場單日消費滿$6,000，亦可獲贈總值$1,500的購物餐飲贈券。

迎接第二期消費券 長假期掃貨醫肚通通有賞

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/迎接第二期消費券-長假期掃貨醫肚通通有賞-286868
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