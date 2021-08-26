近九成煙民稱禁加熱煙會重吸傳統煙 邵家輝：成年人應有得揀

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，擬全面禁止電子煙和加熱煙。自由黨立法會議員邵家輝早前就草案提出修訂，建議由「全禁」改為容許加熱煙在規管下可進口、製造或售賣。法案委員會下周五(10日)將開會，料屆時政府將對是否接納修訂有決定。有調查發現，近九成煙民稱，若當局全禁加熱煙，自己將會重吸傳統香煙。

加熱煙關注組早前向882名煙民進行調查，發現89.5%稱若當局全禁加熱煙，自己將會重吸傳統香煙，但沒有人表示會因此戒煙。關注組召集人盧啟律指，若加熱煙在規管下發售，加上前線商店若做好把關，便能防止青少年接觸產品，同時令成年煙民可以有正規途征購買有關產品。

邵家輝：不打算撤回修正案

提出修正案的邵家輝今早於電台節目稱，不打算撤回修正案，但現階段難以評論修正案能否獲通過。他重申，加熱煙與電子煙屬於不同產品，而加熱煙的傷害亦較傳統香煙少，在目前未全面禁止傳統煙下，先禁加熱煙是「講唔通」，並強調成年人「應該有得自己揀」。

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