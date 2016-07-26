近半止汗劑表現欠佳 最貴與最平產品除味效果相近

炎炎夏日大汗淋漓，不想體味濃烈造成尷尬，不少人會使用止汗劑或體香劑。消委會發現市面產品止汗表現甚為參差，測試的11款中，近半未如理想。測試亦發現滾珠止汗及噴霧裝止汗產品各有一款較易留有印漬。消委會提醒，要正確使用不同類型產品，並穿著透氣衣物、少食濃味食物等方法舒緩汗味問題。



測試於歐洲一所實驗室進行，產品包括7款為滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑和2款普通噴霧裝體香劑，售價由20.9元至99.9元。

在止汗效能測試中，全部11款樣本，有5款在5分滿分中僅得1至2分。滾珠裝的「多芬」Original及「艾詩」、壓縮噴霧裝止汗劑的「Nivea」Black & White Invisible減汗量較遜色，僅得1至1.5分。2款香體劑表現同樣低分，分別得1及2分，但2款產品本身沒止汗配方及相關聲稱。除味效能中，則所有產品表現理想，均得4至5分，最貴的體香劑「施巴」獲4.5分，與最便宜的止汗劑「艾詩」和「Fa」產品同分。

消委會亦提醒，使用止汗劑或體香劑可能在衣物殘留化學物而留下印漬。試驗人員在施用定量樣本30秒後，以不同布料置於液下及抹擦，發現滾珠止汗劑「Fa」較遜色，2款壓縮噴霧止汗劑均表現一般，當中「Nivea」Black & White Invisible印漬屬各樣本中最明顯。綜合結果，表現較佳產品包括體香劑「施巴」、滾珠裝「艾詩」，同獲5分，相反壓縮噴霧裝止汗劑「Nivea」Black & White Invisible及滾珠裝「Fa」分別得2分及2.5分，建議愛穿深色上衣用家須留意。不過，測試布料經清洗後，殘留印漬均有減淡，消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，就算有殘留印漬，也不用丟棄衣物，沖洗後可明顯減少印漬。他又指，預防汗臭不一定要依賴相關產品，可藉減少進食濃味食品及選擇通爽衣物減輕情況。