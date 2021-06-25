網上熱話｜近2萬蚊住英國檢疫酒店 旅客批劣食勁寒酸似坐監

英國現正實施新冠肺炎防疫邊境管制，只要是來自印度、巴西與南非等「紅色名單」國家的入境人士，就必須在指定酒店內隔離10天，每人索價高達1,750英鎊(約1.9萬港元)。多名旅客抱怨倫敦一間檢疫酒店提供難以下嚥的飲食，居住環境則有如監獄。

被檢舉的酒店是倫敦市中心的三星級總統酒店(The President Hotel)。有在此隔離的旅客抱怨，這10天有如一場噩夢，並貼出盒餐照片，證明菜色寒酸且份量少得可憐。多名住客同時質疑房門外有保安長時間站崗，並堅稱他們一天只許外出15分鐘到酒店的花園運動。

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從照片可見，早餐有英式小鬆餅、炒蛋、茄汁焗豆、一塊薯餅及蘋果汁。午餐是一塊餡餅、少量牛肉醬汁及薯仔，晚餐則是2條香腸、一點薯蓉與焗豆。另有一份餐點則是只有少量生菜跟吞拿魚醬的長條麵包，還有多張盒餐的照片則是光看就覺得倒胃口。

住客Garikayi Madzudzo就飲食品質向總統酒店母公司投訴，指酒店提供的三餐並不符合「可接受的食物標準」，食物份量與質量遠低於標準，既不能提供所需營養，也無法均衡促進健康生活，讓他被迫另循其他途徑訂餐飲，他認為這間檢疫酒店在各方面也不值1,750英鎊。