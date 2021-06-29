返少日工｜冰島「四天工作周」實驗 縮工時反增效率

「我嘅訴求就係返工！」政府統計處最新數字顯示，香港人​平均每周工時中位數達44小時，「跑贏」全球多個國家及地區，但冰島一項「四天工作周」的研究發現，縮短工作時數不單止不會減低工作效率，甚至會增加效率。

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英媒《BBC》報道，冰島於2015至2019年間，在首都雷克雅未克及國內其他地區招募逾2,500人，試行「四天工作周」，同時將工時由每周40小時，縮短至35至36小時，即平均每天上班9小時，更重要的是不會扣減人工。結果發現，大部分參加者的工作效率維持不變，更有部分的效率增加。

八成勞動人口可減工時

該批參與實驗的市民佔全國勞動力1%，工種涉教育界、白領、社會服務提供者及醫護人員。研究人員指，參加者感到壓力減少，健康及生活質素有改善，而且有更多時間陪伴家人和發展嗜好，研究人員形容實驗結果為「壓倒性成功」，並已向當局反映，現時冰島86%勞動人口已開始或準備縮減工時。

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