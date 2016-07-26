返工時間 今年首掛黑雨 打工仔狼狽 多區水浸

香港天文台昨早8時20分，發出今年首個黑色暴雨警告，持續逾2小時，到中午12時30取消所有暴雨警告。不少巿民在傾盆暴雨下出門上班，在途中才得悉「黑雨」，頓感進退兩難，歎道：「人哋出晒門先掛」，認為天文台該更早宣布。天文台解畫指發警告時雨量未達「黑雨」指標，已有預警性質。暴雨期間，多區水浸，部分道路因山泥傾瀉，一度要全線封閉，港島西及大嶼山南部雨量超過200毫米，當局收到至少15宗水浸，5宗山泥傾瀉和33宗塌樹報告。



黑雨期間，大嶼山嶼南道發生山泥傾瀉，有大量沙泥湧下，來回方向全線一度封閉，至昨午3時半解封，巴士服務陸續恢復正常。而屯赤隧道出現水浸，南北行慢線封閉，摩星嶺道有山泥傾瀉，行車線封閉。此外，所有上午校及全日制學校停課，多類公用服務受阻或暫停，包括社區疫苗接種中心，至天文台改發紅雨警告後才陸續恢復服務，有市民投訴安排失當，到接種中心「呆等」或「摸門釘」。政府表示，由於社區檢測中心及流動採樣站早上曾因惡劣天氣而關閉，就本月26日及27日公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一天。港交所上午亦暫停交易，至下午1時半復市。

旅巴疑失控翻側司機不治

暴雨下亦發生奪命車禍，昨早6時18分，一輛無乘客旅遊巴沿青山公路古洞段往上水北區醫院方向行駛，當駛至賽馬會馬術比賽紀念公園對開，疑天雨路滑失控，越過對面行車線，撞向防撞欄及樹後翻側，旅遊巴男司機跌出車外，身體多處受傷，昏迷被送往北區醫院救治，於昨早7時16分證實死亡。

至於網上流傳一段被形容為啟德站「水舞間」的漏水片段，顯示部分閘機被水淋濕，車站大堂有積水。港鐵回應說，事發凌晨近3時，啟德站大堂天花附近，一條鹹水管接駁位爆裂，已即時派人維修及清潔，站內情況已改善，強調事件與暴雨無關。

早上返工繁忙時間正值紅色及黑色暴雨警告生效期間，不少打工仔冒雨上班，相當狼狽，有市民不滿天文台太遲改發黑雨警告，在天文台FB專頁洗版式抗議，稱「黑雨都要返工」、「出咗門口，濕晒啦」及「人哋出晒門先掛」等。市民周先生在暴雨上班，表示要回公司處理公務，「只是黑雨，不是八號信號就可以了。」黑雨過後，打工一族下午陸續恢復上班，紅磡海底隧道巴士站出現長長候車人龍。

天文台助理台長陳栢緯表示，天文台昨清晨發出紅色暴雨警告信號時，天氣已較差，但雨區集中在較南面的地區，直至上午約8時，留意到雨區有機會向北擴展，已適時改發黑色暴雨警告信號。他指，發出黑色暴雨警告信號時，帶有預警性質，強調當時未達到「黑雨」指標，天文台已發出該信號。

勞資應事前定工作安排

勞工處提醒，僱主應預先訂明員工在暴雨警告下及其後的工作安排，包括在暴雨警告生效期間員工上班、提早下班，工資及津貼等安排，以及警告取消後的復工安排等。華生職場顧問董事孫立民表示，如果公司沒有告知員工在黑雨警告下的上班安排，而員工已經出發在上班途中，員工應主動通知上司身處的位置，自行判斷上班路途是否安全，才決定折返回家還是繼續上班。勞工處守則訂明，若僱員因黑雨遲到或未能上班，僱主不可扣減僱員假期，否則屬違法，但能否扣減工資、勤工獎或津貼未有硬性規定。毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，勤工獎是鼓勵員工準時返工，認為如果僱員能提供合理解釋，管理層就應以合理的情況衡量，允許員工在合理時間重新回到工作地點，否則對員工就會失去鼓勵性。

天文台昨清晨約5時先發出黃色暴雨警告信號，不足1小時轉為紅雨警告，約兩個半小時後即早上8時20分再改發黑色暴雨警告。暴雨期間，當局在多區錄得超過70毫米雨量，其中港島西、大嶼山南部及南丫島雨量更超過200毫米。天文台指，今日天氣仍然不穩定，早上驟雨較多，隨後數日天色逐漸好轉。