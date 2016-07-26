迪士尼門票設分級制 特定日子變相加價一成

香港迪士尼更改門票收費安排，1日門票將按不同日子設分級制；在新票制下，「普通日子」的所有1日門票，所有種類票價維持不變(成人639元，小童475元)，但新增「特定日子」的1日門票，12至64歲收699元，3至11歲小童門票收524元，即變相加價9%及10%。香港迪士尼官方網站的日曆會標示出「普通日子」及「特定日子」，首個「特定日子」訂為11月20日。

至於2日門票，亦加價至分別865元(成人)、649元(小童)，分別加價5%及7%。但65歲長者1日及2日門票維持不變，由10月19日至明年10月19日，年齡介乎60至64歲、持有「樂悠咭」的香港居民，可享特別優惠，以100元購買一日門票， 與長者(65歲或以上)同票。

至於樂園「奇妙處處通」年票計劃，成人金卡會籍新價為2,228元，白金卡3,998元，加價11%及12%；銀卡價格維持不變。學生及小童的銀卡、金卡和白金卡會籍新價格分別為950元、1,588元及2,878元，上調4%至12%。年票新票價將於11月20日生效。迪士尼指，分級制鼓勵市民在不同時間入園，協助樂園更有效管理需求，讓賓客享更優質的體驗。

迪士尼門票設分級制 特定日子變相加價一成