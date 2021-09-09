迷你倉大火 工業邨每年一次火警演習 保安主管︰時昌無派員參加

2016年九龍灣淘大工業邨時昌迷你倉大火，釀兩名消防員殉職；死因庭昨傳召時任工業邨保安主管作供，他稱在職逾6年間，時昌沒有派員參與一年一次的大廈火警演習；消防設備公司東主作供則指，其公司於案發前1個月完成淘大工業大廈消防年檢，整體狀況符合消防要求。

時任保安袁志強作供指，入職保安公司時曾接受處理火災培訓，當日只見到3樓有煙，不確定是否發生火警，故先通知業主恒隆，未有即時敲響警鐘。當他到達3樓後，時昌職員則對他稱會自行處理。

負責管理淘大工業邨的淘大商場保安主管陳滿根指，當日早上接到下屬通知後約2分鐘到達現場時，在地下天井看到3樓有煙，立即報警及致電其他物業經理，隨即見消防員到場。被問到為何報警，他強調無論火勢大小，「有煙攻出嚟就要報警」。

他又指，業主恒隆每年會安排1次火警演習，但租戶有權決定是否參與。他由2010至2016年管理淘大工業邨期間，時昌均沒有參與演習。

2005至2016年經投標承辦淘大工業邨消防設備、註冊消防承辦商公司東主黎民中則指，為淘大工業村進行每年一次的消防年檢，其公司於淘大工業大廈最後的年檢是案發前1個月、即於2016年5月21日，包括檢查裝置是否齊全及有否損毀，最後發現有部分設備損毀，公司並於5月間收到恒隆的採購單，遂修理及處理有關事項，並發出合資格證書。

死者家屬一方查問時昌迷你倉4至6樓有否安裝灑水系統時，黎則指，相關系統並不是由其公司安裝，而恒隆只負責公眾範圍的消防設備，並不包括某些租客的特別要求。研訊今日繼續。