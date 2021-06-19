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追趕落後 屋邨提早竣工可增供應 房委會︰本年可編配3萬公屋單位
2 小時前
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追趕落後 屋邨提早竣工可增供應 房委會︰本年可編配3萬公屋單位
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房委會近年有不少新公屋落成。(資料圖片)

公屋申請達25.38萬宗，平均輪候時間達5.8年，公屋編配量遠遠趕不及需求。房委會轄下資助房屋小組委員會通過2021/22年度估算，有約3.1萬個編配公屋單位；而上年度(2020/21年)原先估算可編配3.14萬個公屋單位，但實際編配僅2.31萬個，達標率為73.8%。房委會解釋，編配數目的落差主因是原於上年度落成的屋邨延至本年度(2021/22年)才落成，疫情亦影響編配進度。房委會表明，在疫情開始放緩時盡量增加編配數目。
 

房委會轄下資助房屋小組委員會通過2021/22年度的公屋編配估算及備悉2020/21年度公屋的實際編配結果。本年度估算共有約3.1萬個單位，包括約1.67萬個新單位及約1.43萬個翻新單位，當中71.6%(2.22萬)單位將編配予公屋申請者，其餘的則預留受清拆影響的市民。房委會強調，有關估算數字並非上限，如果情況許可，例如有任何新公共屋邨提前竣工，會盡力在本年度內，編配較估算數目為多的單位予公屋申請者。
截至3月底，輪候冊上約有15.33萬宗一般公屋申請，以及約10.05萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。該會指，「配額及計分制」下的非長者一人申請者，每年的編配限額為擬編配予公屋申請者單位總數的10%，上限為2,200個。


出租未補價資助出售房屋恆常化
另外，資助房屋小組委員會通過，讓房委會恆常地參與房協經優化的「未補價資助出售房屋─出租計劃」，容許合資格的房委會資助出售單位業主，出租其未補價單位予合資格的公屋申請者。2019年7月推出計劃至今已有240個房委會及房協屋苑、約35.5萬個單位的業主合資格。截至4月底，有約500個業主和約360個租戶的申請獲批，而已簽訂的租約個案有64宗。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/追趕落後-屋邨提早竣工可增供應-房委會︰本年可編配3萬公屋單位-272783
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