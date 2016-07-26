追蹤武漢新冠患者 出院1年仍有後遺症

內地新冠肺炎疫情自2019年底在湖北武漢爆發後，武漢金銀潭醫院(圖)成為首家專責接收新冠患者的醫院。內地多名醫學專家追蹤該醫院1,276名新冠患者出院後6個月及1年的健康和生活情況，發現多數人在發病1年後仍有最少1項異常症狀，包括疲勞或肌肉無力、睡眠困難、脫髮、嗅覺和味覺障礙等，而他們出院1年的健康狀況雖比出院6個月時有明顯改善，但仍未恢復至基線健康水平。相關研究論文已於上周六發表於國際醫學期刊《刺針》。



肺部有異常 呼吸困難

研究由金銀潭醫院、首都醫科大學、中國醫學科學院及中日友好醫院的專家共同完成，1,276名出院患者中，864人(68%)住院期曾插喉及用氧氣罩，94人(7%)需要高流量鼻插管、無創或有創機械通氣，54人(4%)曾入住ICU。研究顯示，除了疲勞等異常症狀外，部分出院者有焦慮或抑鬱，且相關比例由6個月時的23%增至12個月時的26%。

此外，6個月時有128人進行肺部電腦斷層掃描檢查(CT)後發現最少1種影像學異常；12個月時，中度和重度患者有此情況的比例下降至39%及40%，危重患者仍高達87%。值得注意的是，mMRC(呼吸困難)評分為1或以上(越高分越輕易感到呼吸困難)的比例從6個月時的26%增至12個月時的30%；出院後12個月內更約有20%至30%中度患者及54%危重患者出現肺彌散功能障礙。