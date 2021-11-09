追逐夢想｜攻讀20年 89歲伯伯圓物理學博士夢

美國羅德島一名男子攻讀20年，近日以89歲高齡通過論文口試，成功取得物理博士學位，一圓畢生的物理學家夢想。

《美聯社》報道，89歲伯伯Manfred Steiner，成功通過常春藤名校之一的布朗大學(Brown University)博士論文口試，取得物理學博士學位。報道指出，Manfred出生於維也納，少年時期拜讀過愛因斯坦、普朗克等物理名家的著作，原本立志想成為一名物理學家。然而，世界經歷了第二次世界大戰的洗禮，他的母親和舅舅認為亂世下應該攻讀醫學，Manfred聽從建議，1955年在維也納大學考獲醫學學位，其後移居至美國，此後專攻血液疾病研究。

為興趣上課不知不覺儲夠學分報博士課程

Manfred於70歲時，開始在布朗大學參加物理學士班的課程，原本只想挑選幾個有興趣的課堂去聽，沒想到在2007年已經累積足夠學分，可以報名博士課程。

Manfred的論文指導教授Brad Marston起初對他的年紀略帶猶疑，Brad表示曾經教授一些四十多歲的學生，但從沒遇過70歲的學生。然而，Manfred對物理的堅持和認真，再加上長年的醫學研究所養成的科學思考邏輯，最終令Brad刮目相看。

Manfred：要追尋你的夢想

Manfred在攻讀的20年間，克服身體功能衰退的困難，終於以研究導電金屬中的電子在量子力學中的表現，以及探討費米子(fermions)如何在表現上變作玻色子(bosons)為題，通過博士論文口試。

被問到對於有夢想但未實現的人有何建議或分享時，Manfred說：「做你所愛，不要在經歷人生之後才後悔沒有做甚麼，要追尋你的夢想。」

在健力士世界紀錄中，最高齡的博士畢業生是美國一名95歲婦人於2007年所創，亦有不少報道指出，有更年長的人士正在攻讀博士當中。雖然Manfred並非最年老的博士畢業生, 但他與一眾高齡學生一樣，有著堅毅、專注及不屈的精神。