退役解放軍搵工難 內地倡促進投身鄉村振興

針對退役解放軍就業艱難的問題，中國國務院退役軍人事務部等16部門，日前聯合印發《關於促進退役軍人投身鄉村振興的指導意見》(下稱《意見》)，指要促進更多退役軍人投身鄉村振興，以推進鄉村振興和加快農業農村現代化、推動實現民族復興貢獻力量。

《人民網》報道，當局強調退役軍人投身鄉村振興，既是響應國家號召、投身國家戰略的具體體現，也是扎根幹事創業、實現人生價值的重要途徑，有助於推動農村基層社會治理現代化能力提升，有助於推動農業農村經濟更快更好發展，有助於推動鄉村國防動員能力進一步強化。

《意見》要求，全國各地各部門要深入貫徹落實國家主席習近平關於推動鄉村人才振興的重要指示精神，落實黨中央、國務院有關決策部署，圍繞拓寬就業渠道、強化培育賦能、加強政策支持、優化服務保障等方面，結合實際情況，拿出管用措施，積極促進退役軍人投身鄉村振興，讓退役軍人就業創業有成就感、獲得感、歸屬感。

武警與央企共建平台助退役軍人就業

《人民網》早前亦有報道，指武警上海總隊執勤第三支隊某中隊與保利物業上海分公司設立「退役軍人就業孵化站」，為退伍解放軍提供免費就業指導、技能培訓和供需對接。

報道指，相關聯合商議機制開通從「軍隊退役」到「企業接收」的綠色通道，為退伍軍人解決就業的後顧之憂，提供就業創業的平台。據指，「退役軍人就業孵化站」還被推廣到多個基層中隊，通過組織招聘會、聯誼會等形式，幫助退役軍人了解就業形勢和情況，盡早實現就業。