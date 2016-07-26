通關準備｜新健康碼料登記實名及地址 陳肇始稱可選擇是否往內地

港府近期馬不停蹄地籌備恢復通關，同時須確保不會為內地帶來額外風險，因此市民日後或要用實名及地址登記的健康碼入境內地。食物及衛生局長陳肇始昨表示，港、中兩地已就很多議題達成共識，包括本港如何維持零確診、通關後如何避免為內地防疫帶來額外風險等，並指內地的衛生專家日內或來港，視察本港的防疫措施。

有份參與上周二與內地衛健委專家視像會議的陳肇始，昨透露之後若真的有「健康碼」，將要以實名和地址登記，方便內地有需要時追蹤相關人士。她強調，本港有必要繼續嚴守和維持「清零」目標，盡量在每日仍有輸入個案下令香港「百毒不侵」。就個人私隱問題，陳肇始認為要通關，防疫措施就要更嚴謹，「我諗大家如果想進入內地或不想，呢方面有自由選擇。」對於有傳B類食肆即將禁止「填紙仔」，改為強制用「安心出行」，陳肇始回應指食環署已與業界探討可行性，方向是在更多地方要求市民用「安心出行」，形容愈多地方用就對疫情益處愈大。政府上周在政府大樓強制訪客用「安心出行」，她稱明白措施初期市民需時適應，但未有回應有街市檔販要求補貼等訴求。 (相關新聞見A4)

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