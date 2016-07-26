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通關準備｜新健康碼料登記實名及地址 陳肇始稱可選擇是否往內地
1 小時前
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新型肺炎通關健康碼實名登記豁免檢疫食肆安心出行填紙仔新冠肺炎
通關準備｜新健康碼料登記實名及地址 陳肇始稱可選擇是否往內地
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陳肇始(圓圖)表示，政府方向是在更多地方要求市民用「安心出行」。(資料圖片)
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港府近期馬不停蹄地籌備恢復通關，同時須確保不會為內地帶來額外風險，因此市民日後或要用實名及地址登記的健康碼入境內地。食物及衛生局長陳肇始昨表示，港、中兩地已就很多議題達成共識，包括本港如何維持零確診、通關後如何避免為內地防疫帶來額外風險等，並指內地的衛生專家日內或來港，視察本港的防疫措施。

有份參與上周二與內地衛健委專家視像會議的陳肇始，昨透露之後若真的有「健康碼」，將要以實名和地址登記，方便內地有需要時追蹤相關人士。她強調，本港有必要繼續嚴守和維持「清零」目標，盡量在每日仍有輸入個案下令香港「百毒不侵」。就個人私隱問題，陳肇始認為要通關，防疫措施就要更嚴謹，「我諗大家如果想進入內地或不想，呢方面有自由選擇。」對於有傳B類食肆即將禁止「填紙仔」，改為強制用「安心出行」，陳肇始回應指食環署已與業界探討可行性，方向是在更多地方要求市民用「安心出行」，形容愈多地方用就對疫情益處愈大。政府上周在政府大樓強制訪客用「安心出行」，她稱明白措施初期市民需時適應，但未有回應有街市檔販要求補貼等訴求。 (相關新聞見A4)

通關準備｜新健康碼料登記實名及地址 陳肇始稱可選擇是否往內地

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/通關準備｜新健康碼料登記實名及地址-陳肇始稱可選擇是否往內地-291956
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