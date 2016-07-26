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通關｜《彭博》引述內地官員：中港明年1月有限度通關
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通關｜《彭博》引述內地官員：中港明年1月有限度通關
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《彭博》引述內地官員指，中港有望明年1月有限度通關。(資料圖片)

港府與內地商討通關的進度如火如荼，《彭博》引述駐港內地官員稱，中港有望明年1月「有限度通關」(reopen with a limited capacity)，並透露兩地目標於農曆新年前恢復香港及廣東省部分免檢疫通關。

原擬明年2月底北京冬奧完結通關

早前有傳媒引述消息指，中港或於下月初「小通關」，並設有每周1,000個配額。特首林鄭月娥則指，期望明年2月可通關。《彭博》今日引述駐港內地官員稱，兩地政府一直商討在明年2月20日北京冬奧結束後才通關，而最新目標於農曆新年前達成粵港有限度通關，有望明年1月可以實行，但該名內地官員則未有解釋為何將通關目標日期提前。

港府回覆《彭博》查詢時重申，政府正加強防疫措施，創造有利條件，力爭盡快逐步有序恢復和內地通關；中聯辦則拒絕回覆。

林鄭月娥本周初接受傳媒訪問時提到，通關首階段會設配額，先讓恩恤和商務需要的人士免檢疫來往香港及廣東省，但目前尚為決定會否開放整個廣東省，還是只有部分城市。林鄭月娥昨日見記者時亦指，通關商討工作進度良好，兩地正研究「熔斷機制」的細節，惟同日晚上便出現四宗在社區發現的初步確診輸入個案，未知會否影響兩地通關進度。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/通關｜《彭博》引述內地官員：中港明年1月有限度通關-292423
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