通關｜健康碼研市民自願報行蹤 港府已向內地提方案

港府官員和專家早前曾與內地專家商討通關事宜，但至今仍未能成事。創新及科技局長薛永恒今日表示，當局正考慮容許市民將「安心出行」應用程式內的資料，自願上傳至用作通關的「健康碼」系統，以申報曾否到訪高危地點、是否屬「高危群組」等，同時考慮新增疫苗接種紀錄一欄。他稱，有關「健康碼」操作技術的報告，已呈交予內地相關衞生部門審視。

當局提3方案供「健康碼」評風險

本港過去數個月僅錄得零星源頭未明新型肺炎確診，社會有聲音希望本港能盡快與內地通關。薛永恒在一個電視節目稱，當局正研究由要免檢疫通關的市民先自行紀錄行蹤，再交由系統作對比，或由當局的系統提供一個清單，供市民自行比對。他續稱，另一方案就是把「安心出行」的資料，從用家上傳至「健康碼」或比對系統，認為系統上可以做到，但需獲市民同意。

薛永恒稱追蹤需考慮社會因素

對於「港版健康碼」的方案，與目前內地的「健康碼」追蹤功能有別，薛永恒指需考慮不同社會因素，每個地方亦都有不同追蹤方案。他另稱，市民的寓所並沒有「安心出行」場所二維碼，因此程式也只是輔助工具，日後落實通關方案後或能讓多個方案同時實行。

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