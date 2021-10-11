通關｜健康碼設追蹤技術上可行 薛永恒：惟須考慮是否有效

港府早前開始與內地專家商討通關的對接會議，設置「健康碼」是其中一個通關條件。創新及科技局長薛永恒指出，健康碼技術上可做到追蹤功能，但須考慮實際情況，質疑即使設追蹤功能都未必能準確反映市民行蹤。

薛永恒今(11日)早出席商台節目被問到健康碼安排時指，程式加入追縱功能技術上是做得到，但港人可持有多於一張電話卡，若市民以非常用電話卡連接健康碼，系統收集的紀錄未必能準確反映行蹤，故當局仍在構思具體做法，不排除由通關市民自行申報行蹤。

不排除與安心出行合併

薛永恒重申，當局對健康碼的確實名稱、具體執行方法尚未拍板，但相信會如特首林鄭月娥昨日所指，只要求有通關需要的港人使用。他又指，對於健康碼會否設獨立程式，與「安心出行」分開，他說仍未有定案，但認為市民若自願將安心出行收集的行蹤，自動轉移至健康碼系統，將會非常方便，故不能排除兩個系統合併使用同一個程式。他亦透露，至今安心出行下載量已達570萬次。

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