通關｜內地專家認同本港「清零」 兩地進一步研究細節

本港本月雖先後全面恢復「回港易」和推出「來港易」計劃，但一般港人現時入境內地，仍需要接受強制檢疫。政務司長李家超今日(26日)率團到深圳，出席「內地與香港疫情防控工作對接會議」，與內地代表交流防疫抗疫策略和研究逐步有序恢復兩地「通關」事宜。

認同港「清零」建立良好討論基礎

兩地代表在會議上，分別介紹兩地疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施，內地專家認同本港抗疫方面的努力，並肯定目前疫情「清零」的形勢。雙方其後詳細探討逐步有序恢復「通關」涉及的考慮和事宜，包括「通關」後或面臨的風險。李家超在會上，表達了港人對「通關」的期望及其與經濟、民生的關聯。政府發布的新聞稿形容，雙方在會上討論和提供相關材料後，就推進「通關」事宜建立良好基礎、創造有利條件，雙方將進一步研究細節及爭取盡快舉行第二次對接會議。

主持會議的國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權在會上表示，中央政府重視特首林鄭月娥提出的「通關」要求，故舉辦今次會議。李家超並感謝中央政府對本港防疫抗疫工作的支持和關心，並多次提供重要幫助，又感謝港澳辦在短時間內安排會議，讓特區官員及專家顧問可與國家衞生健康委員會等專家，直接進行專業交流和對接。

陳肇始薛永恒許樹昌等人出席

出席會議的本港代表由李家超率領，成員包括食物及衞生局長陳肇始、創新及科技局長薛永恒、特首辦主任陳國基、政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，以及相關政策局和部門等代表。至於出席的內地專家由衞健委疾病預防控制局副局長吳良有率領，代表包括衞健委、香港中聯辦、廣東省人民政府及深圳市人民政府等代表。

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