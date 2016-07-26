通關｜據報政府研強制北上港人裝「安心」 上載14日行蹤至政府伺服器

特首林鄭月娥表示，與內地通關是香港社會的期盼，為了與內地通關，市民要接受一些限制個人自由的措施。有報道指，政府正研究免檢過關的港人強制裝「安心出行」，並要上載行蹤到政府伺服器，指這是內地向香港開出的通關條件。

現時政府指「安心出行」程度沒有追蹤功能，惟《有線新聞》報道，指據了解內地向香港開出的通關條件，是要做到追蹤目前「安心出行」的用戶，政府正亦研究要求免檢過關的港人強制裝「安心出行」，以及要上載21日前的行蹤到政府伺服器，一旦他們回內地後，發現是確診者的密切接觸者，港府會透過記錄追蹤他們，再通知內地當局尋找港人，並在內地隔離，但不會將行蹤記錄交予內地。

稱通報機制屬雙向

報道又指，這個通報機制是雙向，調轉若有內地人到港後，內地當局透過健康碼追蹤到是確診者的密切接觸者，亦會通知港府將他隔離。

此外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日亦表示，據他所知，一旦通關，港人須使用「安心出行」提供疫苗接種紀錄等資料，並顯示過去兩、三個星期有否暴露於確診個案的地方，如果沒有問題，就可以過關，但過關時須使用內地的健康碼。

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